المعارضة السورية تفتتح أول مكتب لها في سورية بعد أن تراجع نفوذها العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ افتتح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأربعاء أول مكتب له في الداخل السوري، وتحديداً في مدينة الراعي في ريف حلب الشمالي، شمال سورية، دون أن يوضح المهام التي سيقوم بها هذا المكتب على الصعيد السياسي والشعبي في الداخل السوري.

وبحضور شخصيات من المعارضة السورية، سياسية وعسكرية، وشخصيات مدنية من المجالس المحلية والحكومة السورية المؤقتة، وبحضور رسمي لممثلين عن الجانب التركي، افتتح الائتلاف مقره الأول في سورية في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

واستهل الافتتاح عرض عسكري لبعض عناصر من الجيش الوطني، تبعه رفع علم الثورة السورية، وألقى عبد الرحمن مصطفى رئيس الائتلاف المعارض كلمة بهذه المناسبة، قال فيها إنه بافتتاح هذا المكتب “ستكون قيادة قوى الثورة والمعارضة السورية في مكانها الطبيعي”، وأكّد على أن هذه الخطوة “أصبحت ضرورية بعد توفر الظروف اللازمة لتحقيق ذلك”.

ووفق مصادر في الائتلاف، فإن افتتاح هذا المكتب هو الخطوة الأولى من خطوات أخرى مشابهة سيقوم بها الائتلاف، حيث يخطط لافتتاح مقرات ومكاتب أخرى مستقبلاً في جميع المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة.

ولم تنج خطوة الائتلاف من تعرّضها لانتقادات من المعارضين السوريين من خارج الائتلاف، الذين أكّدوا أن هذه الخطوة تأتي بعد أن فقدت المعارضة السورية المسلحة السيطرة على معظم المناطق التي كانت تُسيطر عليها، وتراجعت إلى أقل من 10% من الأرض السوري، وفقدان الائتلاف لزخم الدعم العربي والدولي الذي كان يحصل عليه، على الصعيد السياسي والعسكري والمالي.

وكانت دول غربية قد اقترحت على المجلس الوطني السوري المعارض وكذلك على الائتلاف الانتقال إلى الداخل السوري في الوقت الذي كانت فيه المعارضة المسلحة تُسيطر على مناطق واسعة من سورية، لكن الاتلاف كان يؤجل ويرفض الفكرة خوفاً من قصف النظام من جهة، وتماشياً مع رغبات الداعمين من جهة أخرى.