قمة أوروبية – يابانية غداً في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء يوم غد القمة الأوروبية – اليابانية المخصصة لبحث قضايا التعاون التجاري والاستراتيجي ولتحضير قمة العشرين المقررة في حزيران/يونيو المقبل في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع يهدف إلى تكريس تمسك بروكسل وطوكيو بالنظام الدولي التعددي القائم على القواعد، في مواجهة السياسات الانعزالية للأطراف الدولية الأخرى.

وسيستعرض المشاركون مسيرة تطبيق اتفاق التجارة الحرة الثنائي الذي دخل حيز التنفيذ في شباط/فبراير الماضي.

ويؤمن الاتفاق إطاراً قانونياً يسمح للشركات الأوروبية الراغبة بالتصدير لليابان بالاستفادة من تعرفة جمركية تفضيلية، كما أنه يعطي تسهيلات ويلغي التعرفة على شريحة واسعة من البضائع.

وتبلغ قيمة الصادرات الأوروبية لليابان 86 مليار يورو سنوياً، كما تعمل 74 ألف شركة أوروبية في مجال التصدير نحو اليابان ودول شرق آسيا.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي واليابان باتفاق آخر حول الشراكة الاستراتيجية، والذي دخل حيز التنفيذ بشكل جزئي بداية شباط/فبراير الماضي أيضاً وينص على تدعيم التعاون في مجالات ثنائية، إقليمية ودولية.

ومن المقرر أن يبحث المشاركون في القمة كيفية تعميق التعاون في مجال المعطيات وحمايتها وإصلاح منظمة التجارة العالمية والتعاون في تنفيذ اتفاق باريس لمحاربة التغير المناخي.

وفي هذا المجال، نوه المصدر بأهمية الجهود المبذولة من قبل بروكسل وطوكيو للتغلب على الخلافات القائمة بشأن اصلاح هيئة التحكيم داخل منظمة التجارة العالمية، وقال إن “هناك تصميما على التوصل إلى تفاهمات”، حسب كلامه.

ويسعى الأوروبيون لدفع طوكيو إلى دعم رؤيتهم لإصلاح منظمة التجارة العالمية، في مقابل المقترحات الأمريكية حول الموضوع نفسه.

وأكد المصدر أن القمة ستطرح مسائل سياسية متعددة مثل مصير الاتفاق النووي الإيراني، والوضع في شبه الجزيرة الكورية والدورين الروسي والصيني على الساحة الدولية.

ولم يستبعد المصدر أن يطرح اليابانيون تساؤلات حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فهم يريدون، برأيه، تطمينات من قبل بروكسل.

وسيرأس الطرف الأوروبي في القمة كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، ومن الجانب الياباني رئيس الوزراء شينزو آبي.