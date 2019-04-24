وزير الخارجية الإيطالي: الحوار لا يزال ممكنا في ليبيا وهو الحل الوحيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن الحوار هو “الحل الوحيد” للأزمة الليبية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامه، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الأربعاء، أكد الوزير ميلانيزي “أننا منذ بداية النزاع المسلح كنا نتحرك مع الجميع، لا مع الأطراف المتقاتلة على أرض الواقع فقط”، بل “مع الدول الأخرى التي تشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا أيضًا”.

وفي هذا السياق، ذكّر موافيرو بالاجتماعات التي جرت في الأيام الأخيرة مع نظراء عرب ونظيره الفرنسي، إيف لو دريان، والتي قادت إلى “تحديد موقف مشترك بشأن الوضع في ليبيا” حسب إشارته.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “اجتماع اليوم مع سلامه يؤكد من جديد أن الحل الوحيد هو الحوار”، أي “حوار شامل في ارتباط وثيق مع الأمم المتحدة”، مبينا أن “الهدف من ذلك هو تجنب مزيد من الطفرات في الصراع وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار الذي لا نزال مقتنعين بأنه ممكن”.

وخلص وزير الخارجية مؤيِّداً أن “الحوار مع الجميع، إذا نما، فسوف تتبعه أعمال فاضلة، ترمي الى إيقاف الأعمال العدائية على الساحة”.