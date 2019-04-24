وزير الخارجية الإيطالي يحذر من خطر بروز الظواهر الإرهابية مجدداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي من أن الأزمة الليبية تخاطر بأن تؤدي الى “عودة نشوء ظواهر إرهابية” مرة أخرى.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامه، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الأربعاء، ذكّر الوزير ميلانيزي بأن “الإرهاب الدولي لا يتوقف عن الضرب، كما نرى”، في إشارة الى هجمات سري لانكا الأخيرة، “ولهذا السبب نحن ندعم أيضًا جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامه”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن هناك “قلقاً بشأن تدفق اللاجئين” من ليبيا، وهو “أمر مهم بالنسبة لأوروبا”. واختتم بالقول “نأمل أن لا يحدث هذا الاحتمال”.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إن “لدينا حوالي 700 ألف من غير الليبيين الذين يعيشون في ليبيا”، لكن “قلة قليلة منهم تريد عبور البحر”، فـ”لا يريد الجميع السباحة في البحر الأبيض المتوسط”.

ودعا سلامه الى “عدم الإصابة بالهوس من مراكز الاحتجاز”، الليبية “التي يوجد فيها عدد قليل جدًا من الأشخاص، فتدفق الأشخاص القادمين من غرب إفريقيا قد توقف تقريبًا، كما انخفض كثير ذلك القادم من شرق إفريقيا”. واختتم بالقول “آمل ألا يكون الأوروبيون مهووسين بقضية المهاجرين”.