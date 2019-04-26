مجموعة ليوناردو الايطالية توقع عقدا لتزويد سلاح البحرية البولندي بمروحيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة ليوناردو الإيطالية، المتخصصة في نظم الدفاع والفضاء والأمن، أنها وقعت عقداً مع السلطات البولندية تبلغ قيمته 380 مليون يورو (1.65 مليار زلوتي) لتزويدها بطائرات هليكوبتر بحرية متعددة الأدوار للرفع من قدرات الطيران المروحي التابعة للبحرية البولندية

وستزود ليوناردو، التي تسيطر الحكومة الايطالية على الحصة الاكبر من أسهمها عبر وزارة المالية، وزارة الدفاع البولندية بأربع مروحيات طراز AW101 مع حزمة متكاملة من خدمات الدعم اللوجستي والتدريب، عبر قسم صناعة طائرات الهليكوبتر في بولندا، PZL-Swidnik، التابع للمجموعة الايطالية.