كونتي: علاقاتنا مع الصين إستراتيجية ونحرص على أمننا الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين-شدد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على “العلاقات الاستراتيجية” بين روما وبكين، مشيرا في ذات الوقت إلى الحرص على أمن المعلومات في بلاده، خاصة في مجال التعاون المشترك في بعض قطاعات التكنولوجيا المتطورة مثل تقنية الجيل الخامس للاتصالات فائقة السرعة (5G)

وقال كونتي الذي يشارك في قمة (منتدى الحزام والطريق)، في كلمة ألقاها أمام ممثلي الجالية الإيطالية بمقر سفارة بلاده في بكين، “هناك الكثير من الحديث عن مخاطر تقنية الجيل الخامس، نحن حريصون للغاية على معايير السلامة القصوى لحماية البيانات”. وأضاف “أنا أيضًا، بصفتي رئيسًا للحكومة، من واجباتي المطلقة حماية البيانات والتأكد من مستويات الأمان للبنى التحتية الإستراتيجية”، إلا أنه أضاف “لكن بعد كل هذا، نحن ننظر إلى العلاقة مع الصين باعتبارها فرصة عظيمة للجميع”.

وكانت إيطاليا قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن مبادرة “الحزام والطريق” خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما نهاية آذار/مارس الماضي.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي لم تنل رضا الولايات المتحدة الامريكية، أصبحت إيطاليا الدولة الاولى في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والدول المؤسسة للاتحاد الاوروبي، التي إنضمت إلى المبادرة التي يراها بعض تخدم المصالح الصينية.