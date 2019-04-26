يوروستات: انخفاض أعداد المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطهر أحدث تقرير لمكتب الاحصائيات الأوروبية (يوروستات)، انخفاض أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم بين المهاجرين وطالبي اللجوء الذين قدموا إلى أوروبا العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، أي من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ممن تقدموا بطلب الحماية الدولية في الدول الأوروبية العام الماضي قد وصل إلى 19700 شخصاً.

وجاء في تقرير يوروستات: “يشكل هذا العدد انخفاضاً واضحاً عما تم تسجيله عام 2017، إذ وصلت اعداد القاصرين غير المصحوبين بين طالبي اللجوء إلى 31400 شخصاً”.

وأوضح التقرير أن عام 2014 شهد ذروة تدفق القاصرين غير المصحوبين إلى أوروبا، إذ بلغ عددهم آنذاك 23100 شخصاً.

وشكل الأفغان والأريتريون ربع عدد القاصرين غير المصحوبين، الذين تقدموا بطلب لجوء العام الماضي في مختلف الدول الأوروبية.

ويقدر مكتب الاحصائيات الأوروبية أن نسبة القاصرين غير المصحوبين القادمين إلى أوروبا لم تتجاوز 10% من مجمل عدد من تقدموا بطلبات لجوء العام الماضي.