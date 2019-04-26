اجتماعات أستانا السورية تنتهي دون تحقيق تقدّم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتهت اليوم الجمعة الجولة الـ 12 من اجتماعات (أستانا) في العاصمة الكاذاخية نور سلطان، دون حدوث تقدّم في الموضوعين الأساسيين وهما ملف اللجنة الدستورية وملف إدلب، مع تأجيل مناقشة ملف المعتقلين.

وتم التوافق بين الدول الضامنة التي ترعى الاجتماعات على عقد الاجتماع الدولي المقبل حول سورية في تموز/يوليو المقبل في نفس المكان،

ولم يَضف البيان الختامي للجولة الأخيرة من اجتماعات أستانا التي بدأت أمس الخميس في العاصمة الكازاخية، أي جديد على الاجتماعات السابقة، سوى حضور، المبعوث الأممي الجديد، غير بيدرسن هذه الاجتماعات للمرة الأولى.

والبيان الختامي الذي أُعلن من فندق الريتز كارلتون، أشار إلى أن الدول الضامنة تؤكد وحدة الأراضي السورية، وتدين القرار الأمريكي بشأن الجولان السوري، والالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية. كما إتفقت على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي السابق حول إدلب شمال سورية، وشدد البيان على أن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تتفق على إجراء العملية السياسية في سورية بقيادة دمشق ورعاية الأمم المتحدة، وتتفق على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي السورية بعيداً عن أيّ تسييس. وأشار البيان كذلك إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وجرت خلال هذه الجولة من أستانا عدة اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة، ضمت وفوداً من الدول الضامنة وممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وبحضور المبعوث الأممي غير بيدرسون، فيما حضر ممثلون عن بعض الدول الأخرى فقط بصفة مراقبين، ولم تشترك أي دولة إضافية في رعاية أو حضور الاجتماعات.

وضم وفد المعارضة السورية 14 شخصاً برئاسة أحمد طعمة، الرئيس السابق للحكومة السورية التابعة للمعارضة السورية، ورأس وفد النظام السوري بشار الجعفري، المندوب السوري لدى الأمم المتحدة.

وكان على جدول الأعمال ملفان أساسيان، تشكيل اللجنة الدستورية، واتفاق إدلب لمناطق وقف التصعيد المُهدد بالانهيار، ولم تنجح المعارضة السورية في فرض ملف المعتقلين السوريين لدى النظام والذي تُقدّرهم مراصد حقوقية سورية بأكثر من 128 ألف معتقل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال مؤخراً إن الأردن والعراق ولبنان وألمانيا والصين، ستشارك في أستانا، لكن مصادر الاجتماعات أكّدت أن هذه الدول كانت بصفة مراقب، ولم يكن ممثل أي منها شخصية على مستوى أزمة دولية.

ولم تنجح روسيا عبر 12 جولة من اجتماعات أستانا بفرض حل سياسي لسورية، ولم تستطع تشكيل اللجنة الدستورية، بسبب إصرار النظام على أن يكون له الحصّة الأكبر في هذه اللجنة، ورفض المعارضة لذلك. كما لم ينجح اتفاق وقف التصعيد في المناطق الأربعة الذي تم التوافق عليه في مؤتمر سوتشي، وانهارت ثلاثة من هذه المناطق تحت الضربات الروسية أو المصالحات التي رعاها الروس.

وتسعى روسيا أن يكون مسار أستانا بديلاً عن مسار مؤتمرات جنيف، والقرار 2254، إلا أن الولايات المتحدة وأوروبا، برفضها المشاركة فيه أو تبنّي قراراته، تجعل الأمر غير ممكن.