السراج يثمن، في مكالمة هاتفية مع كونتي، “موقف إيطاليا الواضح في رفض الاعتداء” على طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-روما- أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج عن شكره لرئيس الوزراء الايطالي وحكومته على “الموقف الواضح في رفض الاعتداء” على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي صباح اليوم الجمعة بين السراج وكونتي، “تناول آخر تطورات الوضع السياسي والأوضاع على الأرض”، حسبما أفاد بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في طرابلس.

ونقل البيان عن كونتي “تجديد رفض إيطاليا الكامل للاعتداء الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس، والذي أعاد ليبيا إلى أجواء الحرب بعد أن كانت على أبواب الحل السياسي للازمة”، كما أكد رئيس الحكومة الايطالية على “إن لا حل عسكري للازمة في ليبيا” داعياً –وفق مكتب السراج- إلى “الوقف الفوري لهذا الاعتداء، وأن تعود قوات حفتر إلى مواقعها السابقة التي انطلقت منها، وأعلن ان إيطاليا ستبذل كل الجهود لإنهاء هذه الازمة وحقن دماء الليبيين”.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خلال المكالمة، على أن “قوات الجيش الوطني الليبي تدافع بكل قوة عن العاصمة وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، وستواصل القتال وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت”.