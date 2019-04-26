بعثات الاتحاد الاوروبي قلقة من هدم اسرائيل منازل بالقدس الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-اعربت بعثات الاتحاد الاوروبي في الاراضي الفلسطينية عن قلقها من هدم اسرائيل منازل في القدس الشرقية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الاراضي الفلسطينية، ورؤساء بعثات دوله الأعضاء في القدس ورام الله “نتابع بقلق بالغ قيام السطات الاسرائيلية بهدم ممتلكات فلسطينية في منطقة وادي ياصول في حي سلوان في القدس الشرقية بتاريخ 17 نيسان/أبريل الجاري”.

واضاف البيان المشترك “تتوقع بعثات دول الاتحاد الأوروبي من السلطات الاسرائيلية اعادة النظر في تنفيذ أوامر الهدم المتعلقة بالممتلكات الفلسطينية في وادي ياصول”.

وتابعت “تُذَكِّر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله ببيانات وتصريحات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حيث كرر الاتحاد الأوروبي من خلالها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت. سياسة بناء وتوسيع المستوطنات هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم”.