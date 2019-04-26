موغيريني تستضيف اجتماعاً لمجموعة التنسيق الدولية لدعم الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستضيف الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وسيعقد الاجتماع يوم 30 الشهر الجاري في بروكسل، برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية ايني اريكسن سوريد، التي ترأس بلادها المجموعة.

وتعد مجموعة التنسيق الدولية القائمة منذ عام 1993، بمثابة آلية لتنسيق السياسات الدولية لتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني.

وكان الغرض من إنشاء هذه المجموعة هو دعم خطط إقامة الدولة الفلسطينية، انطلاقاً من قناعة المجتمع الدولي بأن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يمر عبر إقامة دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب بحسن جوار.

وسيسبق اجتماع المجموعة لقاء منفصل حول مشروع محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، والذي تم اقراره العام الماضي.