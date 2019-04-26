المسماري يطالب إيطاليا بإغلاق مستشفاها العسكري بمدينة مصراتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري إيطاليا بإغلاق مستشفاها العسكري في مدينة مصراتة “في أقرب وقت ممكن”.

ونفى المسماري في مقابلة مصورة من بنغازي بثتتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، وجود دواع إنسانية لبقاء المستشفى بعد القضاء على تنظيم داعش في مدينة سرت أواخر عام 2016. وقال، وفق الترجمة الايطالية للمقابلة، “لدينا دلائل على أن هذه المنشأة لم يعد لها أي دور إنساني ولكنها تمثل مساعدة قيمة لميليشيات مصراتة التي تقاتل جيشنا”.

وأضاف المسماري، المتحدث بإسم الجيش بقيادة الجنرال خليفة حفتر، الذي يحظى بدعم مجلس النواب الليبي، “لقد تمت إقامة المستشفى الميداني لمساعدة الجرحى في الاشتباكات ضد داعش في سرت في عام 2016. تلك المعارك إنتهت منذ فترة طويلة، فلماذا لا يزال هناك 400 جندي إيطالي؟. من تلك القاعدة الجوية (حيث يتواجد المستشفى الميداني) تقلع طائرات تقصف قواتنا وتتسبب في سقوط ضحايا، حتى بين المدنيين. نعتقد أن للإيطاليين دور في تدريب الميليشيات. إنه ليس بالأمر الجيد، عليهم المغادرة”.