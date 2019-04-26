كونتي: لسنا مع حفتر ولا السراج بل مع الشعب الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الجمعة إن حكومة بلاده “لا تنحاز إلى (القائد العسكري، خليفة) حفتر ولا إلى (رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز) السراج ولكن إلى الشعب الليبي”، في إشارة إلى التصعيد العسكري الراهن بين الطرفين في ليبيا.

وأضاف كونتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين، حيث يشارك في قمة (منتدى الحزام والطريق)، “نعتقد أن الشعب الليبي ظل ينتظر طويلاً حقه في العيش بسلام”.

ورداً على سؤال فيما إذا كان تحدث، على هامش القمة الصينية، عن الوضع الليبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال “كان هناك بعض التبادل الودي للكلمات خلال الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة. لقد أجلنا اللقاء (الثنائي) إلى يوم غد ليكون بشكل أكثر إستفاضة”.