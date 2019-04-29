برلسكوني: آخر رؤساء حكوماتنا عجزوا عن فرض احترامهم على أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) الإيطالي المعارض، سيلفيو برلسكوني بأن رؤساء وزراء بلاده الأخيرين، عجزوا عن فرض احترامهم على الإتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق في تصريحات متلفزة الاثنين، أنه “في السنوات الأخيرة، عرفنا الجانب الأسوأ من أوروبا”، أي “المحاسبة البيروقراطية التي فرضت قواعد التقشف”.

وأردف برلسكوني “فلنقل الحقيقة: في السنوات الأخيرة لم يكن لدى إيطاليا رؤساء حكومات قادرين على فرض الاحترام لشخصهم”، واختتم بالقول “فلا يمكننا أن ننتظر من جانب أوروبا ما لا يمكننا فرضه بأنفسنا”.