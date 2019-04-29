الاتحاد الأوروبي: نعمل مع كافة الأطراف لتحقيق حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا زال يتمسك بمواقفه الأساسية الخاصة بحل الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم إلى أن لدى بروكسل قناعة ثابتة مفادها أن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يمر عبر “إقامة دولتين، فلسطين وإسرائيل قادرتين على العيش بسلام وضمن علاقات حسن جوار”.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي لا زال يعمل مع كافة الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الهدف.

وهذا ولم يدل الأوروبيون بأي معلومة حول ما إذا كانت واشنطن قد تواصلت معهم بشأن رؤيتها لحل النزاع والتي باتت تُعرف بـ”صفقة القرن”.

وكانت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قد أكدت سابقاً أن المسؤولين في المؤسسات الأوروبية لا يعرفون تفاصيل الرؤية الأمريكية، وأنهم ينتظرون الإعلان عنها لإتخاذ الموقف المناسب.

ويأتي التأكيد على الموقف الأوروبي عشية انعقاد الاجتماع السنوي لمجموعة الاتصال الدولية لتنسيق المساعدات للفلسطينيين يوم غد في بروكسل.