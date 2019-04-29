عباس: ليس هناك ما ننتظره من “صفقة القرن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان ليس هناك ما ينتظره الفلسطينيون من خطة السلام الامريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”

وقال، خلال ترؤسه اجتماع للحكومة الفلسطينية في رام الله “بيننا وبينهم ( الادارة الامريكية) اتفاق رسمي مكتوب، وهي قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ونقلت سفارتها، واعترفت بالقدس كعاصمة للاحتلال، وهذا تحدثنا به قبل عام أن لا يقوموا به، ونحن شعب عندنا حرية وكرامة‪”.

‪واضاف “بالنسبة لـ(صفقة العصر)، نسمع كثيرا عنها، ولكن هي أتت وليس هناك ما ننتظره، وعدد من الدول قالت لنا أصبروا ونحن صبرنا 70 عاما ونستطيع أن نصبر، لكن على ماذا وما هو الهدف الذي نصبر من أجله؟

وتابع عباس “قلنا للجامعة العربية اننا لن نصبر، نحن ضد “صفقة العصر”، والذي سيأتي ليس مهما، ولكن الذي مضى هو الأهم، وقلنا لأميركا الأبواب مفتوحة مع الكونغرس والادارة الأميركية، ولكن اذا تراجع الكونغرس عن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ارهابية وهو منذ عام 1987 إلى اليوم يعتبرها ارهابية، وهناك اتفاقيات وزيارات رسمية وزيارات دولة وتعاون، وآخر زيارة كانت إلى مدينة بيت لحم”.

من جهة ثانية فقد اعتبر “إن اسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولكن لن نقبل بذلك”، وأكد على أنها اسرائل “في النهاية ستعيد أموالنا بطريقتنا وليس بطريقتها”.

وأردف “سنرسل وفودا إلى روسيا، والصين، والهند، وباكستان، والمكسيك، وأميركا اللاتينية، وافريقيا، والاتحاد الاوروبي، لتجاوز هذه الأزمة”‪.

وتوجه الى الوزراء بالقول “اننا نواجه ظروفا استثنائية، وأرجو من الله أن تكونوا قادرين على هذا الحمل لمواجهة هذا الوضع الصعب”.

وأضاف أن “اسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى، علما أن هناك اتفاقيات أن كل قرش يحسم يجب الاتفاق عليه من خلال الطواقم الفنية والمالية وغيرها لنناقش كل بند وبعدها توافق أو لا توافق”

ولفت عباس الى ان “إسرائيل منذ اتفاق أوسلو لليوم تراجعت عن كل الاتفاقيات، ونريد أن نعيش معهم بسلام كجيران، ولكن ليس بأي ثمن، فلدينا حقوق تعبر عنها الشرعية الدولية، وهذه الأيام موضوع الشرعية الدولية محل اهتمام الإدارة الأميركية”‪.

وأعرب عن أسفه لأن الشرعية الدولية “لم تعد موضع اهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وحقوق الانسان، فالموقف الاوروبي “ليس منصفا 100%”، ولكن تصريحات مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع “حل الدولتين جيدة ومرحب بها، ويجب على أوروبا أن تعمل أكثر لحل الدولتين‪”