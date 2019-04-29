أسقف سريلانكي: الحوار بين الأديان أساس لأفق السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى أسقف سريلانكي أن الحوار بين الأديان يمثل الأساس لأفق السلام في البلاد، على خلفية التفجيرات الانتحارية التي وقعت في عيد القيامة الماضي، وأودت بحياة ما لا يقل عن 250 شخصًا وجرح المئات.

وفي تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية الاثنين، أضاف وكيل المجلس البابوي للحوار بين الأديان في سريلانكا، المونسنيور إندونيل جاناكا كوديثواكو، “يبدو أن سبب هذه الهجمات هو ضرب الاقتصاد وخلق الانقسام بين المجتمعات المختلفة”، فـ”تنظيم (الدولة الإسلامية) يهدف إلى استراتيجية لإثارة التمرد في بلدان أخرى أيضا، وهذا النوع من التوتر يخلق مناخًا خصبًا لهذه الحركات”.

وأوضح المونسنيور إندونيل أن “البلاد قد فشلت في تشكيل هوية وطنية شاملة تعددية، تشعر جميع المجتمعات في ظلها بالاحترام والقبول”، مبينا أن “التعايش بين 23 مليون بوذي (70٪) والهندوس بنسبة 12.6٪ والمسلمين (9.7٪) والمسيحيين (7.6٪) لم يكن أمرًا سهلاً دائمًا”، حيث “يبقى في الخلفية إرث حرب دامت حوالي 30 عامًا، بين الأغلبية السنهالية ومقاتلي مجموعة نمور التاميل الانفصالية”.

وأشار الأسقف الكاثوليكي الى أنه “لا توجد اليوم رؤية سياسية موحدة قادرة على مواجهة مشاكل الأمة”، وقد “أدى العجز في التوفيق بين الإختلافات والخلافات القديمة أو الجديدة، إلى توترات عرقية ودينية، كثيراً ما يصاحبها تفجر العنف”. وهنا تبرز أهمية الحوار بين الأديان، حيث “يعمل مجلسنا في هذا المجال للتمكن عبر الحوار بين الثقافات، تعرّف الواحد على الآخر والتغلب على سوء التفاهم وشفاء الجروح”.

وخلص المونسنيور إندونيل الى القول إن “رئيس الجمهورية مايثريبالا سيريسينا سيجتمع هذه الأيام بزعماء المجتمعات الدينية المختلفة للمساهمة بالبحث عن حل يجلب الوئام والتعايش السلمي”.