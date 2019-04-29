سالفيني: إيطاليا تفتح أبوابها على مصراعيها للفارّين من الحروب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن بلاده “تفتح أبوابها على مصراعيها لإستقبال من يقصدها هرباً من الحروب”.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر محافظة ميلانو (شمال) الاثنين، أعلن الوزير سالفيني أنه “سيصل اليوم 150 رجلاً وامرأة على متن طائرة قادمة من ليبيا، مزودين بوثائق تؤكد أنهم هاربون من الحرب”، وهم “يأتون عبر ممر إنساني تنظمه وزارة الداخلية، لأن هذه هي الطريقة للوصول إلى إيطاليا، وليس عبر زوارق صغيرة أو قوارب كبيرة”.

وذكر وزير الداخلية أنه هذا الأمر “خير دليل على أن أبواب إيطاليا مفتوحة على مصراعيها أمام النساء والأطفال الذين يفرون حقًا من الحرب، ويتم استقبالهم بكل رحابة صدر”.