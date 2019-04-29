وزيرة الدفاع الايطالية: سالفيني غير رأيه بشأن إستقبال اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وزيرة الدفاع الايطالية، إليزابيتا ترينتا إن زميلها في الحكومة وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، “حسنا فعل” لموافقته على ممر إنساني لإستقبال 147 من طالبي اللجوء تم إجلائهم جوا من ليبيا إلى إيطاليا اليوم الاثنين، وتساءلت فيما إذا كان غير موقفه بهذا الصدد.

وقالت ترينتا (المحسوبة على حركة خمس نجوم شريكة حزب الرابطة، بقيادة سالفيني، في الائتلاف الثنائي الحاكم)، “حسنا أنه غير رأيه بشأن الممر الإنساني، الذي نظمته الحكومة بمشاركة وزارة الدفاع أيضاً”.

وأضافت ترينتا، في إشارة إلى جدل سابق بين طرفي الائتلاف الحاكم بشأن صلاحيات وزارتها بملف الهجرة واللجوء، “قبل أيام تعرضت لهجوم لتأكيدي فقط على مبدأ القانون الدولي الانساني الذي يكفل للذين يفرون من الحروب حق اللجوء. لهذا السبب فقط تعرضت لإهانة لم يسبق لها مثيل. آمل أن يعترف الوزير سالفيني الآن بأهمية ما قلته”.

وقد أعلن سالفيني خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه “سيصل اليوم 150 رجلاً وامرأة على متن طائرة قادمة من ليبيا، مزودين بوثائق تؤكد أنهم هاربون من الحرب”، وهم “يأتون عبر ممر إنساني تنظمه وزارة الداخلية، لأن هذه هي الطريقة للوصول إلى إيطاليا، وليس عبر الزوارق”. ورأى أن هذا الأمر “خير دليل على أن أبواب إيطاليا مفتوحة على مصراعيها أمام النساء والأطفال الذين يفرون حقًا من الحرب، ويتم استقبالهم بكل رحابة صدر”.