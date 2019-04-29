الاتحاد الأوروبي يدعو ايران لتجنب التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله ألا تتفاقم أجواء التوتر الحالية وانعدام الثقة في منطقة الحليج.

جاء هذا التعليق على لسان أحد المتحدثين باسم الاتحاد اليوم في معرض رده على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء يتعلق بقيام ايران بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز في مواجهة الضغوط الدولية، خاصة الأمريكية، عليها.

وأوضح المتحدث قائلاً: “ندعو ايران وجميع الجهات الإقليمية الفاعلة إلى لعب دور بناء وتجنب الخطاب غير المفيد”.

واعتبر المتحدث أن منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً ليس بحاجة إلى مزيد من الضغوط والتصعيد.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي لا زال يتمسك بالحفاظ على الاتفاق الموقع مع ايران عام 2015، حول نشاطها النووي، رغم الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب منه، مادامت طهران تقوم بما عليه ضمن إطاره.

ويستند الأوروبيون على 14 تقريراً صادراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتم التأكيد فيها على أن ايران تحترم التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق الموقع مع أطراف المجتمع الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الإجراءات من أجل السماح لشركاته بالاستدارة على العقوبات الأمريكية والاستمرار في التعامل مع ايران والاستثمار على أراضيها، باعتبار أن الشق الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي.

وكان مسؤولون إيرانيون قد حذروا بأن بلادهم قد تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي لمنع حركة ناقلات النفط العالمية في حال تزايدت الضغوط عليها وتم منعها من بيع نفطها.

ويأتي التصريح الإيراني بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستبدأ بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الإيراني، وذلك بعد أن كانت منحتها إعفاءات لعدة أشهر.

ومن بين الدول التي كانت مشمولة بالإعفاء الأمريكي هناك الصين والهند وتركيا وإيطاليا.