برودي: وحدة الموقف الاوروبي شرط أساسي للإنخراط في حوار حقيقي مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس المفوضية الاوروبية الاسبق، السياسي الايطالي المخضرم، رومانو برودي إلى تبني سياسات أوروبية مشتركة حقيقية لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال برودي، الذي ترأس حكومة يقودها يسار- الوسط في إيطاليا خلال الفترة 1996-1998 قبل قيادة الجهاز التنفيذي الاوروبي (1999-2004)، إن توحد الموقف الاوروبي تجاه الازمة في ليبيا هو “الشرط الضروري الأول لإيجاد محاور حقيقي هناك لفتح حوار بناء معه”.

وأضاف برودي، في مقابلة صحفية “إذا لم تعود أوروبا الموحدة إلى الإهتمام بإفريقيا، دون تغليب المصلحة الفردية للدول الاعضاء، كما هو الحال حتى اليوم، فكيف يمكن لها ترتيب تدفقات هجرة منظمة، تتضمن ممرات إنسانية، للفئات الاكثر ضعفاً مثل الاطفال والنساء؟ “