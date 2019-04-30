3.7 مليون يورو من السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي لمزارعي غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قدم برنامج السلطة الفلسطينية “إعادة بناء القطاع الخاص في غزة – الزراعة”، رُزمة شاملة من الدعم للمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويُساعد هذا البرنامج المُمَوَّل من الاتحاد الأوروبي المزارعين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة المتأثرين باجراءات بالاحتلال الإسرائيلي في استعادة أعمالهم.

وقال مكتب الاتحاد الاوروبي في الاراضي الفلسطينية، إن “المُساهمة الجديدة البالغة 3.7 مليون يورو، تستهدف 178 مُزارعاً إضافياً وعمل زراعي من أجل إعادة بنائها أو إصلاحها أو استبدال أعمال مدمرة، وهي تغطي نطاق واسع من الأنشطة بما فيها شراء معدات زراعية واستصلاح الأرض وأعمال بنية تحتية صغيرة أخرى”.

واضاف أن “السلطة الفلسطينية ستقوم، بشكل خاص، بتأهيل 22 بئر مياه لِرَّي حوالي 2800 دونم وتقديم 15 جرار زراعي وتزويد 118 مزرعة حيوانات بما مجموعه 2600 رأس ماشية وبناء 37 بيت بلاستيكي، وبهذا يصل مجموع عدد المستفيدين من البرنامج حتى اليوم 259 مزارع”.

وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نِكلَسُن، إن “الإنتاج الزراعي قطاع حيوي في الاقتصاد الفلسطيني، ويُعتبر دعم القطاع الزراعي أمراً حيوياً لبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية باقتصاد قابل للحياة والنمو، وفي هذا الاطار يقوم الاتحاد الأوروبي بالمُساهمة في برامج تُديرها السلطة الفلسطينية للحفاظ على مصادر رزق المواطنين وتعزيز الأعمال الزراعية الفلسطينية”.

وأشار الى أن “قطاع غزة يمتلك قدرة زراعية قوية، وقد عانى المزارعون هُناك بسبب نتائج الصراعات المتعددة منذ عام 2008″، و”سوف يتيح هذا البرنامج المجال للمئات من هؤلاء المزارعين استعادة أعمالهم الزراعية وتحسين حياتهم”.

ويَصِل المبلغ الكُلِّي لبرنامج “إعادة بناء القطاع الخاص في غزة – الزراعة”، إلى 10.5 مليون يورو، ومن المتوقع للبرنامج أن يخدم حوالي 400 مُستفيد مؤهل في قطاع غزة.

والبرنامج مُصَمِّم من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية وتديره وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، أما الدفعات فهي مقدمة من وزارة المالية والتخطيط عبر شبكة من البنوك المحلية.