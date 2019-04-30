تعاون إيطالي-تونسي بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس- تحدث وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الثلاثاء عن جهود للإرتقاء بمستوى التعاون الامني لحكومة بلاده مع السلطات التونسية، خاصة في مجال التصدي للهجرة غير النظامية.

وقال سالفيني خلال الجلسة العامة للقمة الحكومية الثنائية الإيطالية-التونسية المنعقدة في تونس العاصمة “نحن نعمل على تحسين التعاون بين البلدين، وتوفير المزيد من الوسائل التصدي للهجرة (غير النظامية) من الجانب الإيطالي”، إضافة الى “المركبات والقوارب التي تم تسليمها بالفعل” لتونس.

كما أشار سالفيني إلى إلتزام تونسي للرفع من عدد الموظفين القنصليين لجعل عمليات “تحديد الهوية والإعادة أكثر سرعة وفعالية”.

ووفق وزير الداخلية الإيطالي، فإن تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس “تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 85%”، حيث “إنخفضت من 1500 مهاجر في عام 2018 إلى 230 هذا العام”.