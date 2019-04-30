رئيس حكومة إيطاليا: نطالب بوقف إطلاق نار عاجل قدر الإمكان بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس – دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي الى وقف إطلاق النار في ليبيا بأسرع ما يمكن.

وفي تصريحات عند نهاية اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء كونتي برئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، في تونس العاصمة الثلاثاء، قال كونتي إن “إيطاليا تنظر بعناية شديدة إلى تونس كشريك متميز”، وقد “تناولنا أنا والسبسي وتقاسمنا التقييمات حول أكثر المواقف الحرجة في المنطقة”، وعلى وجه الخصوص “في ما يخص الملف الليبي، ندعو إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن”.

وفي إطار بحث الملف الليبي، أجمع كونتي والسبسي الرأي على أنه “لا يوجد خيار عسكري، بل أن هناك حلاً سياسياً”.

وأشار رئيس الوزراء الى أن “الحرب الأهلية من شأنها أن تولد المزيد من العنف”، منوها بأن “إيطاليا وتونس ستواصلان العمل لتعزيز التماسك بين جميع الشركاء الدوليين أيضاً”، واختتم بالقول “فإن الفرصة الوحيدة المتاحة أمامنا هي حل سياسي يوفر الاستقرار المستدام للبلاد”، في إشارة الى ليبيا دائماً.

هذا وقد تركزت المحادثات في اللقاء حول الإرادة المشتركة لإعطاء نقلة نوعية للعلاقات الثنائية القوية بين تونس وإيطاليا أصلاً. وقد شارك في اللقاء وزيرا خارجية البلدين، إينزو موافيرو ميلانيزي وخميس الجهيناوي.