المفوضية الأوروبية: ليس لدينا صلاحيات منع دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت المفوضية الأوروبية بـ”غير المقبولة” مبادرة مواطنة تطالب بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد ناقشت المفوضية هذه المبادرة اليوم من ضمن عدة مبادرات خلال اجتماعها الأسبوع في بروكسل وقررت رفضها بإعتبار أن المبادرة “خارج حدود صلاحياتها”، حسب كلام المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس.

ودعت المبادرة المفوضية إلى الاعتراف رسمياً بأن التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي المحتلة أمر محظور على الدول الأعضاء، وفرض منع تام أو جزئي على دخول البضائع القادمة من المستوطنات إلى السوق الأوروبية.

وتقول المفوضية بأنها لا تتمتع بالسلطة القانونية اللازمة لتقديم مثل هذا المقترح للمؤسسات والدول الأوروبية

وأشار شيناس إلى أن ها الاقتراح يشكل، برأي بروكسل، تهديداً لحل الدولتين وهو الحل الذي لا يزال الاتحاد يتمسك به ويدافع عنه، بوصفه الطريق الوحيدة المؤدية إلى حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

هذا وكانت معاهدة لشبونة الناظمة لعمل الاتحاد الأوروبي قد سمحت للمواطنين بتقديم مبادرات وأفكار لسن تشريعات، شريطة أن تحظى المبادرات بتوقيع مليون شخص في دول الاتحاد وأن يكون مضمونها ضمن صلاحيات المفوضية.