معارضون سوريون يُطلقون من جنيف مبادرة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة من المعارضين السوريين، من جنيف، إطلاق ما أسموه “المبادرة الوطنية السورية”، دعوا من خلالها السوريين إلى حوار سوري – سوري بعيدا عن أية وصاية خارجية بضمانات واضحة من الأمم المتحدة، لإيقاف مسار الحرب وإعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وبناء الدولة التعددية المدنية.

ووقغ على وثيقة المبادرة 850 شخصية سورية مدنية وعسكرية، وقع الاختيار على 30 منهم للإجتماع في المدينة السويسرية على مدار يومين.

وأعربت وثيقة المبادرة عن الاستياء من نجاح “دول التدخل في الشأن السوري” في انتزاع القرار من كل السوريين على اختلاف مواقعهم، وأشارت إلى أن كل منهم يسعى إلى “تحقيق مكتسبات ميدانية تضمن استمرارية نفوذه على القرار في دمشق أو في مناطق سيطرته”.

ودانت اختيار السلطة السورية للحل الأمني العسكري، وتوريطها للجيش، وإفراجها عن التيارات الجهادية المعتقلة، وزجها بآلاف المتظاهرين السلميين في السجون. والتيت أدت برأي واضعيها إلى سيادة أصوات التسلح والتطرف، ودخول الوصاية الخارجية وخروج القرار السوري من يد السوريين.

وشددت وثيقة المبادرة على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد للخروج من “المستنقع” السوري، وأن يكون صناعة سورية. وأعربت عن قناعتها بأن الهيئة التفاوضية والائتلاف تحوّلا اليوم إلى مكونات “صورية الفعل محدودة التواصل مع المجتمع، واضمحل تمثيلها الشعبي، ولا تمثل إلا فئة محدودة من السوريين”، وباتت “الطرف الأضعف” في أية مفاوضات بين النظام والمعارضة. كما وصفت اللجنة الدستورية التي يسعى الروس لتشكيلها في اجتماعات أستانا بـ”الفضيحة”.

وأكّدت أنه منذ صدور بيان جنيف وحتى اليوم، ترفض السلطات الحاكمة علانية الحديث في أهم بنوده التنفيذية، البند الذي يضع المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية، وتسعى بكل الوسائل لإفراغ العملية السياسية من مضمونها الأساس، في إجراء تغيير بنيوي في هياكل السلطة القائمة على “نظام سياسي مستبد ومنظومة فساد، تغيير يشمل إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وتحديد وظائفها ومهماتها والضمان الدستوري والعملي لاستقلال السلطة القضائية والتشريعية”.

واشترطت المبادرة أن يكون الهدف: الحفاظ على وحدة التراب الوطني، إيقاف مسار الحرب والتسليح، مباشرة الدولة والمجتمع إعادة الإعمار، إعادة بناء الجيش الوطني السوري بعيدا عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجيات والطائفية، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن على أساس مهني يلتزم معايير حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، تجريم الكراهية الطائفية والعرقية والإرهاب، جدولة خروج جميع المقاتلين غير السوريين والميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية.

كما طالبت بإلغاء كل الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بمنح الجنسية بعد 2011، ودعت الى وضع دستور سور، إعادة النظر بالقوانين الاستثنائية الصادرة بعد عام 2011، التزام الدولة بإعادة جميع المنشقين والمسرحين والمطرودين وعودة اللاجئين والمهجرين، وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية.