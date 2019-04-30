إيطاليا: توجيه للداخلية بتكثيف الرقابة على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وقع وزير الداخلية ماتيو سالفيني الثلاثاء، توجيهاً مخصصاً لمدراء الشرطة، يوصي بتكثيف الرقابة ورفع مستوى الحذر حول أماكن تجمع المواطنين المسلمين.

وأوصت وزارة الداخلية “في التعميم مدراء الشرطة على وجه الخصوص، بإيلاء اهتمام خاص لنشاط الدعوة”، مع “التشديد على أن هذه الفئة تشمل في الواقع، مراكز التجمّع المتنوعة والجمعيات الثقافية، التي يُزعم أنها مستوحاة من العقيدة الإسلامية، والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد، لكنها تتركز بشكل رئيسي في كل من مقاطعات لومبارديا، إميليا رومانيا، ڤينيتو، بييمونتي، صقلية وتوسكانا”.

وخلص توجيه الداخلية مشيرا الى “حضور متزايد (للمراكز السالفة الذكر)، يتميز بإيديولوجيات مختلفة ذات طابع ديني”، والتي “تميل في بعض الحالات إلى تفسير راديكالي ومتشدد للإسلام”.