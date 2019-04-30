موغيريني: الأجواء غير مشجعة ولكن حل الدولتين لا زال ممكناً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن قناعتها بأن الأجواء في الشرق الأوسط غير مشجعة.

وكانت موغيريني تدلي بتصريحات على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لتنسيق المساعدات للفلسطينيين التي تستضيفها اليوم في بروكسل، وترأسه مع وزيرة الخارجية النرويجية ايني سوريد.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “لا زال يرى برغم كل المعوقات أن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يمر عبر حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية قادرة على العيش ضمن علاقات حسن جوار إلى جانب إسرائيل”.

وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل ضمن إطار مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني كما فعل دائماً منذ عام 1993.

وكانت مجموعة الاتصال الدولية قد أُقيمت برئاسة النرويج، بعد اتفاقيات أوسلو كجزء من الجهد الدولي الرامي إلى إقامة الدولة الفلسطينية لتحقيق حل الدولتين.

وتحدثت موغيريني عن الأجواء الخطرة الحالية خاصة في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية واستمرار الانقسام الفلسطيني وتوقف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويرى الأوروبيون أن الوضع أصبح شديد الخطورة ما يحتم على الإسرائيليين والفلسطينيين العودة إلى طاولة الحوار سواء لحل المشكلة المالية للسلطة الفلسطينية أو الدفع باتجاه مسيرة السلام.

ومضت المسؤولة الأوروبية قائلة: “لا يمكن مقايضة حل الدولتين بأي مشاريع اقتصادية”.

واعادت التأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي بمساعدة الفلسطينيين مالياً، فـ”الأمر يتعلق بالحفاظ على أمن الطرفين وأمننا أيضاً”، على حد تعبيرها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة قدرها 22 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات للفلسطينيين بواقع 300 مليون يورو سنوياً.

هذا ويتخوف الجميع من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار السلطة الفلسطينية رفض تلقي الأموال التي تجبينها إسرائيل بعد أن قامت باقتطاع إجزاء منها تمثل رواتب عائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى.

وقد أدى رفض السلطة الفلسطينية تلقي الأموال منقوصة إلى عجزها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن دفع المستحقات المالية لمواطنيها والوفاء بالتزاماتها، ما يهددها بالانهيار وبالتالي تفجر الأوضاع في الضفة وغزة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.