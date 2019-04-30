رئيس النواب الايطالي يرحب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس مجلس النواب الايطالي، روبيرتو فيكو اليوم الثلاثاء عن “بالغ الرضا” لإقرار برلمان بلاده تشكيل لجنة تحقيقات برلمانية بشأن حادثة مقتل طالب الدكتوراه الايطالي جوليو ريجيني في العاصمة المصرية القاهرة مطلع عام 2016.

ووصف فيكو، الذي ينتمي لحركة خمس نجوم شريكة حزب الرابطة في الائتلاف الثنائي الحاكم، التصويت لصالح إنشاء اللجنة بأنه “خطوة أخرى من أجل التأكد من الحقيقة، مما يعني أن بلدنا وبرلماننا ومجلس نوابنا لن يتوقفوا أبداً، لأننا نريد العدالة لـ جوليو، الذي قُتل في مصر”.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 376 صوتاً لصالح تشكيل اللجنة البرلمانية المعنية، بينما إمتنع 54 آخرون عن التصويت جميعهم ينتمون إلى حزب سيليفو برلسكوني المعارض (فورتسا إيتاليا).

واضاف فيكو في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في أعقاب تصويت النواب، “على اللجنة البرلمانية القيام بعمل شاق وصعب، لكنني أعلم أن أعضائها سيكونون جميعًا قادرين على القيام بذلك على أكمل وجه وبأقصى جهودهم”.

وقال فيكو “النقطة المهمة اليوم أنه، بعد ثلاث سنوات، كان ينبغي أن تظهر الحقيقة وتتحقق العدالة وليس يتم الاعلان عن تشكيل لجنة تحقيقات. لسوء الحظ لم يتحقق ذلك وعلينا المضي قدما واستخدام كل أداة ممكنة” للكشف عن قتلة الشاب الايطالي.