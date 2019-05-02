أوروبا تعزز دعم المناطق المحررة من داعش في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتمد الاتحاد الأوروبي برنامجاً جديداً بقيمة 18 مليون يورو لدعم الاستقرار في المناطق التي “حررها” التحالف الدولي في شمال شرق سورية، من قبضة ما تنظيم (داعش).

ويسهم البرنامج الجديد بتوفير امدادات المياه وإزالة الألغام، داخل مناطق في محافظتي دير الزور والرقة.

ويتقاسم الاتحاد الأوروبي مهمة تمويل هذا البرنامج مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش.

ودأب الاتحاد الأوروبي على التأكيد أنه وقف إلى جانب السوريين منذ عام 2011، حيث قدم حوالي 17 مليار يورو لمساعدة المتضررين من النزاع، خاصة المهجرين واللاجئين والمجموعات المضيفة لهم.

ويريد الاتحاد الأوروبي العمل، كما تؤكد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، على تكثيف مساعداته لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الأماكن المحررة من (داعش)، ما سيؤمن لها الاستقرار.

وتابعت المسؤولة الأوروبية في تعليق على عملية إقرار البرنامج، بالقول إن “دعم الاستقرار ضروري للسماح للناس بالعودة إلى مناطقهم بكل أمان، ونحن لن نمتنع أبداْ عن دعمنا للشعب السوري”.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن قيام التحالف الدولي بتحرير مناطق في شمال شرق سورية يشكل خطوة مهمة نحو القضاء على تنظيم (داعش) في كافة أنحاء المنطقة.

وكانت قوات سورية الديمقراطية (ذات الأغلبية الكردية)، قد عملت بدعم من التحالف الدولي على تحرير مناطق في شمال شرق سورية بعد معارك شرسة وطويلة مع التنظيم.

وتشكل السيطرة على هذه المناطق لب الخلافات الدولية حول حل الصراع السوري، الذي دخل عامه التاسع.