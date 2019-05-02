السرّاج: لا وقف اطلاق نار دون وقف الأعتداء وانسحاب القوات المعتدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أوضح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج موقف المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تجاه الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية، قائلا إن “لا وقف اطلاق نار دون وقف الأعتداء وانسحاب القوات المعتدية”.

وخلال افتتاحه صباح اليوم الخميس جلسة مجلس الوزراء العادية الخامسة للعام الجاري، بدء الرئيس حديثه بـ”الدعوة للوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم على جبهات القتال فداء للوطن، وتحدث بعجالة عن بعض النقاط”، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئاسة المجلس.

وبدأ السراج بالحديث عن الموقف على الأرض حيث أكد أن “شبابنا يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية”، وأن “الأوضاع على الأرض جيدة والحمد لله، بفضل شبابنا الذين قدموا أرواحهم فداء من أجل الوطن، داعياً الله أن يتقبلهم برحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى”.

وبالنسبة للموقف السياسي قال رئيس المجلس الرئاسي إن “الحديث كثر عن وقف إطلاق النار والعملية السياسية” وأردف “أُوضح موقفنا لجميع الأطراف الداخلية والخارجية بأن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت، بدون ذلك فالحديث يصبح نوعا من العبث”.

وقال السرّاج إنه “بالنسبة للعودة للعملية السياسية فإن الوضع قبل 4 أبريل يختلف تماماً عن الوضع بعد هذا التاريخ، هناك متغيرات، نحن لم ندعو لنسف العملية السياسية بل كنا أحد اطرافها ونعمل على استمرارها، واستمرار التشاور، لكن هناك من نسف العملية السياسية وتسبب بأضرار كبيرة للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية”، وأكد أن “العودة للعملية السياسية سيكون مختلفا لما كان عليه”.

وتناول رئيس المجلس الرئاسي موضوع آخر، قال إنه قد يكون داخلياً يخص مجلس الوزراء وأداء الوزارات، حيث هناك شكاوي من بعض القطاعات، كما أن هناك تردداً من الظهور الإعلامي من جانب بعض المسؤولين، متسائلا “هل يعقل أن يموت شبابنا على الجبهات ونفتقر للشجاعة لنظهر إعلامياً ونعلن عن موقفنا ونسمي الأشياء بمسمياتها”.

وأضاف السرّاج بأنه يتابع ذلك “وسيكون هناك موقفاً واضحاً تجاهه في الوقت المناسب”، واختتم مطالباً “جميع الوزراء بتقديم تقرير أسبوعي عن مساهمة الوزارات في حل مختنقات الأزمة”.