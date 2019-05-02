بطريرك الكلدان: فيديو زعيم داعش “محاولة لتأجيج الحروب والتوترات”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد – ردّ البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو على الفيديو الأخير لزعيم تنظيم (داعش)، بالقول إن هذه الرسالة “تأتي قبيل حلول شهر رمضان”، وتهدف، على الأرجح، إلى “تأجيج الحروب والتوترات في المنطقة، ومع الغرب على نحو متزايد، رغم أنه علماني، وأقل اهتمامًا بالقيم الروحية والأخلاقية”. وبالتالي يهدف الفيديو إلى “زرع الرعب في كل مكان”.

وحسبما نقل عنه الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أديّ) الخميس، رأى الكاردينال لويس ساكو أن المتطرفين يبعثون رسالة مفادها أنه “لا يمكن لأحد ضمان سلامة أماكن العبادة والناس. ففي حين أن تنظيم (داعش) ربما هزم عسكريًا، إلا أن العصابات المسلحة والجماعات الحليفة ستبقى مستمرّة، مدفوعة بأيديولوجية لم يتم القضاء عليها على نحوٍكامل. فشخص واحد كفيل بقتل كثير من الأشخاص”.

وأشار البطريرك الكلداني إلى أن “الأيديولوجية المتطرفة ما تزال منتشرة على نطاق واسع، وتتمتع بالدعم، حتى المالي، من قبل العديد من الأشخاص”. وأوضح أن “الرؤية الجهادية مغروسة بالأفكار الانتقامية، وتنكر القيم الروحية”.

ولفت رأس الكنيسة الكلدانية إلى أن “طريقة التفكير التي يعتمدها المتطرفون في تفسيرهم للنصوص الدينية تكمن في العودة إلى القرن السابع، بدلاً من فهمها ضمن السياق الحالي”، مشددًا على أن “يكون للقيادات الدينية المسلمة المهمّة والمسؤولية في هزيمة هذه الأيديولوجية المستندة على تفسيرٍ صارم للشريعة الإسلامية، وتسيء اليها، وتسعى إلى فرض العنف في كل مكان”.

وعلى العكس من ذلك، خلص البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو بالتأكيد على أهمية “تعزيز ثقافة الاحترام والحرية والحوار. كما وضرورة احترام الحياة والصالح العام، والتنمية المتكاملة للأشخاص والجماعات التي تشكّل المجتمع”.