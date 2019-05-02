الاتحاد الأوروبي: لا يوجد ديمقراطية حقيقية بدون صحافة حرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف غداً، عبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن حرية الصحافة والتعبير ترتبط بشكل وثيق بالديمقراطية، فلا يمكن للثانية أن تعمل بالشكل الأمثل دون وجود الأولى.

ونوه الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم حول هذا الموضوع، بأهمية دور الصحافيين في توصيل المعلومات الأكيدة و الدقيقة للجمهور، ما يساهم في جعل عملية الرقابة على عمل المؤسسات والحكومات فعالة وحقيقية.

وتحدث البيان عن الأجواء غير المشجعة السائدة حالياً، حيث تشهد مختلف دول العالم محاولة لتقليص مساحة الحرية الإعلامية والتشكيك في صدقية العديد من وسائل الاعلام.

ويتحدث الاتحاد الأوروبي عن التحديات التي يواجهها الاعلاميون حالياً، خاصة في عصر المعلومات الخاطئة، “هذه التحديات تؤثر سلباً على العملية الديمقراطية في كل أنحاء العالم والاتحاد الأوروبي ليس استثناء”، وفق البيان.

وقامت المؤسسات الأوروبية، كما جاء في البيان، بإعداد مخطط شامل من أجل التصدي للمعلومات الخاطئة ومحاولات التضليل رغبة منها في حماية الجمهور من محاولات بث الحقد والعنف والتفرقة.

ويقر الأوروبيون بتدهور حالة حرية الصحافة داخل أراضي دولهم وتعرض الكثير من العاملين في الحقل الإعلامي للمضايقات، بل والقتل في بعض الأحيان.

وكانت الدول الأوروبية قد شهدت على مدى الأشهر الماضية حالات اغتيال وسجن لعدة صحفيين قاموا بكشف عمليات احتيال وفساد داخل دولهم.

وكانت صحفية من مالطا قد قتلت قبل أكثر من عام وكذلك صحفي من سلوفيينا بعد ذلك بأشهر، بينما لا يزال حادث مقتل صحفية بلغارية يثير التساؤلات.

وحول هذه الأحداث، أكدت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا أن الاتحاد طلب من الدول المعنية اجراء تحقيقات معمقة لكشف الحقائق، “أما بالنسبة للصحفية البلغارية، فيبدو أن مقتلها لا يحمل دوافع سياسية”، على حد قولها.