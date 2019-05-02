هجومان داميان على قوات روسية في سورية وروسيا تنفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة تحرير الشام (حبهة النصرة) إنها قصفت اليوم الخميس، “القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم في اللاذقية بـ35 صاروخ غراد، رداً على قصف الطيران الروسي وطيران النظام السوري مناطق في محافظة إدلب وريف حماة”، حسب الهيئة.

إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري تابع للمعارضة السورية سقوط ثلاثة جنود روس قتلى على الأقل وأحد عشر مصاباً بينهم حالات حرجة، بالإضافة لإعطاب طائرة واحتراق سيارتين، نتيجة قصف قاعدة حميميم التي يتخذ منها الروس قاعدة لهم في الساحل السوري بعدد من صواريخ غراد صباح الخميس.

وقال مركز المصالحة الروسي في سورية إن “مسلحين حاولوا استهداف قاعدة حميميم الروسية الجوية ومواقع للقوات السورية في اللاذقية 12 مرة منذ بداية نيسان/أبريل الماضي، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، لكن تم صدها بنجاح”، وأشار إلى أن “استهداف القاعدة يتم من منطقة قلعة المضيق والباب”.

وأمس، الأربعاء، أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير، التي تتكون من عدة فصائل عسكرية معارضة تابعة للجيش السوري الحر، “مقتل 4 جنود روس بعد قصف نقاط تمركزهم في ريف حماة الغربي”، وقالت في بيان إن “4 عناصر من القوات الروسية قُتلوا بعد استهداف فوج المدفعية في الجبهة لنقاط تمركزهم في معسكر بريديج بقذائف الهاون من عيار 120ملم”.

لكن وزارة الدفاع الروسية نفت، الخميس، مقتل 4 عناصر من قواتها في حماة أمس، في رد على إعلان الجبهة الوطنية للتحرير، وقالت الوزارة في بيان “خلال الفترة الأخيرة، لم يُقتل جندي روسي واحد على أراضي الجمهورية العربية السورية، وجميع ممثلي القوات المسلحة الروسية الموجودين في سورية في أمان وسلام وبصحة جيدة ويؤدون المهام الموكلة إليهم”، وأكّدت أن المعلومات عن مقتل العسكريين الروس الأربعة “مزيفة”.

وبدأ التصعيد في ريف إدلب وحماة شمال سورية بعد ختام الجولة الـ12 من اجتماعات (أستانا) في العاصمة الكازاخية نور سلطان، والتي انتهت في 26 الشهر الماضي، ولم يخرج فيها المجتمعون بأية نتائج تّذكر على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية السورية وملف التهدئة في إدلب شمال سورية.

وقصف الطيران الروسي والسوري قرى وبلدات في أرياف إدلب وحماة، وسقط عشرات القتلى من المدنيين، دون وضوح الأهداف الاستراتيجية من وراء هذا التصعيد الروسي – السوري المفاجئ في منطقة “خفض التصعيد” التي تضمنها روسيا وتركيا وإيران.

وتعرضت قاعدة حميميم الروسية لسلسلة هجمات بطائرات مسيرة أو قذائف صاروخية، كان أعنفها في 31 كانون الأول/يناير 2017، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية حينها مقتل اثنين من العسكريين الروس، وقالت وسائل إعلام روسية إن 7 طائرات روسية على الأقل دُمِّرت بسبب هذا الهجوم، ونشرت صور هذه الطائرات المدمرة.