البابا: تم تجاوز موسم نزع الأسلحة ويهددنا هولوكوست نووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن موسم نزع الأسلحة قد تم تجاوزه، بينما نقف أمام خطر هولوكوست نووي.

ولدى استقباله في قاعة كليمينتينا بالقصر الرسولي، المشاركين بالجمعية العامة للأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية، ظهر الخميس، أضاف البابا “يبدو للأسف أنّه تم تجاوز موسم نزع الأسلحة المتعدد الأطراف، ولم يعد هذا الأمر يحرّك الضمير السياسي للبلدان التي تمتلك أسلحة نووية”، بل “يبدو أن مرحلة جديدة لمواجهة نووية مقلقة قد فُتحت، لأنها تلغي التقدم المحرز في الماضي القريب وتزيد تهديد الحروب”، وكذلك “بسبب الخلل الوظيفي لتكنولوجيات متقدّمة تخضع على أية حال، للعامل الطبيعي والبشري غير القابل للحدس دائما”.

وأشار بيرغوليو الى أنه “إن تم الآن، لا على الأرض فقط، بل في الفضاء أيضًا، تركيب أسلحة نووية هجومية ودفاعية، فإن ما تسمى: الأفاق التكنولوجية الجديدة، يكون قد زادت ولم تقلل من خطر حدوث محرقة نووية”.