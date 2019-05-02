السنوار يغادر غزة للقاء رئيس المخابرات المصرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – غادر زعيم حركة (حماس) في غزة، يحيى السنوار القطاع اليوم متوجها الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

وقالت حركة (حماس) في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الخميس، إن “الأخ يحيى السنوار، رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، غادر متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل”.

واضافت الحركة ان الزيارة تأتي “بهدف إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف معاناة شعبنا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتقوم مصر بالوساطة بين اسرائيل وحركة (حماس).