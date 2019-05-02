البابا: المهاجر ليس تهديدًا لثقافات وعادات وقيم الأمّة التي تستقبله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن المهاجر لا يمثل تهديدًا لثقافات وعادات وقيم الأمّة التي تستقبله.

ولدى استقباله في قاعة كليمينتينا بالقصر الرسولي، المشاركين بالجمعية العامة للأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية، ظهر الخميس، أضاف البابا أن “من واجب المهاجر أيضًا الإندماج في البلد المستقبل”، كما أن “من واجب السلطات العامة أن تحمي المهاجرين وتنظِّم تدفّقاتهم بعناية، وتعزز الاستقبال بحيث يتم تنشئة السكان وتشجيعهم على المشاركة بوعي في عملية إدماج المهاجرين الذين يتمّ استقبالهم”.

ومن هذا المنظور، أشار البابا الى أن “أسلوب استقبال بلد ما للاجئين على سبيل المثال، يجسد نظرتها للكرامة البشريّة ولعلاقتها بالإنسانية”، فـ”كلُّ فرد عضو في البشريّة ويتمتع بالكرامة ذاتها”، فـ”عندما يُجبر شخص أو عائلة ما على ترك أرضه يجب أن استقباله بإنسانيّة”.

وخلص بيرغوليو الى القول إن “لقد كررت مرارًا القول إن واجباتنا تجاه المهاجرين تتمحور حول أربعة أفعال، هي الاستقبال، الحماية، الدعم والإدماج”.