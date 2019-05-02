وزير خارجية إيطاليا: نبقي حواراً شاملاً مع جميع الأطراف الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي “من ناحية ليبيا، نحن نعمل من خلال الإبقاء على حوار شامل مع جميع الأطراف”.

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر “وضع الاتحاد”، الذي التأم اليوم في الحرم الجامعي الأوروبي ببلدة فييسولي (وسط)، أشار الوزير ميلانيزي إلى أن ما سلف ذكره، يأتي “لكي نتمكن من تجنب التصعيد، تقليل الصراع، استعادة السلام، استئناف عملية الاستقرار”، وكذلك “للوصول الى إعطاء الشعب الليبي الكلمة، ليمنح نفسه مؤسسات حرة وديمقراطية”.

واشار وزير الخارجية إلى أن “الطريق صعبة للغاية كما رأينا منذ عدة سنوات، وهو ليس بالأمر الجديد”، وأردف “إنها طريق لا يمكن سلكها إلا تحت إشراف الأمم المتحدة”، واختتم بالقول “لخذا السبب، نحن نعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وممثلها الحالي”، في اشارة الى غسان سلامه.