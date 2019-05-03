برلمانية أوروبية: على أوروبا الاستعداد للتدخل بشأن اللاجئين القادمين من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية أوروبية أن على الإتحاد الأوروبي الاستعداد للتدخل بشأن تدفقات اللاجئين القادمين من ليبيا.

وتعليقا على التطورات الأخيرة في الصراع الليبي، أضافت عضو البرلمان الأوروبي من حزب (فورتسا إيتاليا)، أليسّاندرا موسوليني أن “تصاعد الصراع الليبي يطرح بقوة، وأكثر من أي وقت مضى، مشكلة الهجرة غير النظامية نحو سواحلنا”.

وتابعت موسوليني “يجب أن نعد أنفسنا لإدارة تدفق جديد محتمل لقوارب الهجرة، بطريقة عقلانية ومنظمة، مبينة أن “الحلول الخليقة بحملة انتخابية، والتي بقدر ما تنطوي على دعاية كثيرة، يمكن اعتبارها غير قابلة للتطبيق، لا تتوافق بالتأكيد مع ضرورة وضع استراتيجية من شأنها الإستجابة بشكل ملموس للزحف الهائل للاجئين من السواحل الليبية”.

وذكرت البرلمانية اليمينية أن “على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً للتدخل بشكل استباقي”، فـ”الفشل الأخير بتعديل قواعد مهاهدة دبلن لا يمكن أن يصبح عذراً للمفوضية الأوروبية”. وخلصت بالدعوة إلى أن “يطلق بيروقراطيو بروكسل العنان لخيالهم التشريعي، وأن يبدأ رؤساء الدول والحكومات ببحث ما يجب فعله بشكل ملموس، إن عاد الوضع على حدودنا لللخروج عن نطاق التحكم”.