الداخلية الإيطالية تستضيف مراسيم توقيع تجديد مشروع الممرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ يجري في مقر وزارة الداخلية الإيطالية، قصر (ڤيمينالي) مساء الجمعة، توقيع بروتوكول جديد لجلب 600 طالب لجوء من إثيوبيا والنيجر والأردن الى إيطاليا خلال عامين.

وذكرت جماعة سانت إيجيديو في بيان أن “الأمر يتعلق بأشخاص مستضعفين (أسر ذات أطفال، مرضى، نساء عرضات لخطر الاتجار)، ممن يعيشون حاليًا في مخيمات اللاجئين وغيرها من أماكن الإقامة غير المستقرة، ومعظمهم ينتمون إلى جنسيات من القرن الإفريقي وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء وسورية أيضا”.

وذكرت سانت إيجيديو أنه “سيتم توقيع البروتوكول من قبل الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين المونسنيور ستيفانو روسو”، حيث يعمل المجلس في المشروع من خلال منظمتي كاريتاس إيطاليا ومؤسسة ميغرانتس التابعتين له، “ورئيس جماعة سانت إيجيديو ماركو إمبالياتسو، مع ممثلي وزارتي الداخلية والخارجية”.

واشارت الجماعة الكاثوليكية الى أنه “بعد وصول اللاجئين الذي سيتم بطريقة قانونية وآمنة، سيتم استقبالهم في مختلف المقاطعات الإيطالية وتبدأ مسيرة إدماجهم، بدءًا من تعلم اللغة وتعليم القاصرين في المدارس”، وذلك “عبر مشروع ممول ذاتيًا بالكامل بفضل نسبة الثماني بالألف (الممنوحة للكنيسة الكاثوليكية من المواطنين الإيطاليين عند إعلان ضريبة الدخل السنوية)، التي اقتطف مجلس الأساقفة الايطاليين جزءا منها فضلا عن “الأموال التي يتم جمعها من قبل جماعة سانت إيجيديو، وكرم الجمعيات الإنسانية والرعايا”.

وخلصت سانت ايجيديو الى القول إنه “بفضل المروجين للمشروع، سمح بروتوكول سابق لـ498 طالب لجوء بالقدوم من إثيوبيا، وإدماجهم التدريجي في 100 بلدية موزعة على 18 مقاطعة إيطالية، مع التزام ومشاركة العديد من الأبرشيات”.