الاتحاد الأوروبي يمتنع عن التعليق على قضية أسانج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا تزال المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على قضية اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

ويواجه أسانج، الأسترالي الجنسية، المعتقل حالياً في إنكلترا، خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتعين عليه الرد على تهمة القرصنة الالكترونية.

كما يواجه أسانج، حسب كثير من المنظمات الحقوقية خطر التعرض لسوء المعاملة في سجون الولايات المتحدة الأمريكية وربما عقوبة الإعدام في حال ثبوت التهم الموجهة إليه.

وفي معرض رده على سؤال حول قضية أسانج، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر وينتدرستن، أن بروكسل تتمسك بحرية التعبير قدر معارضتها لتعرض المتهمين والسجناء لسوء المعاملة وعقوبة الإعدام.

لكن وينتدرستن أردف قائلاً “لكن القضية التي نحن بصددها هي مسألة جنائية، لا يمكن لبروكسل التعليق عليها أو التدخل فيها”.

ويثير الصمت الأوروبي، الذي يصفه البعض بالمتواطئ، غضب المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الانسان وحرية الصحافة.

ويقول أسانج، الذي مثل أمام المحققين في بريطانيا، أنه يرفض الترحيل بسبب عمل صحفي قام به، حظي بكثير من الجوائز وأنقذ حياة كثير من الناس.

وكان موقع ويكيليكس قد بث عشرات آلاف الرسائل والبرقيات الدبلوماسية المسربة التي أزعجت كثير من العواصم وأجهزة الأمن في العالم.