موافيرو: هجوم حفتر أنعش الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نوه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي بـ”مفارقة” إنه “في أعقاب الهجوم على طرابلس الذي شنه الجنرال خليفة حفتر بهدف محاربة الإرهابيين، تم تسجيل انتعاش للإرهاب”.

وفي جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مخصصة للوضع في ليبيا، أضاف الوزير ميلانيزي “إن الزحف الميداني لقوات الجنرال حفتر باتجاه العاصمة طرابلس، أصبح حرب مواقع تقريبًا، ومع حالة جمود كبيرة، يتقدم، يتراجع، يقاتل لسوء الحظ، وهناك ضحايا بين السكان المدنيين أيضًا”.

ووفقًا لموافيرو، فإن “كل هذا أدى إلى اضطراب الوضع العام في البلاد، مع التأثير التناقضي لعودة الإرهاب وانتعاشه”، والذي “كان القضاء عليه، الهدف الذي طرحه الجنرال حفتر”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن، “كل هذا يؤكد أن الوضع في ليبيا معقد وقابل للتدهور”، منددا بأنه “خلال هذا الشهر كان هناك تصعيد من ناحية الأسلحة، فمع استخدام المدفعية الثقيلة، إطلاق قذائف متطورة، قصف بقصد إلحاق الأذى، صواريخ حديثة وهناك استخدام الطيران أيضا”.