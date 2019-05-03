مُطالبة للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالتحقيق باستهداف إعلاميي سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير خاص، أن المواطن الصحفي في سورية يتجه نحو الاعتزال أو التشريد، وذكّر بأن سورية جاءت في المرتبة 174 من بين 180 حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، وحثّت لجنة التحقيق الدولية المستقلة على إجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سورية.

وذكّر التقرير الصادر اليوم (الجمعة) لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بأن “واقع المواطن الصحفي في سورية يتجه نحو الاعتزال أو التشريد، والذي جاء في 10 صفحات، أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سورية من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، وتشويه صورة سورية والشعب السوري”.

واعتبر التقرير أن “هيمنة الأجهزة الأمنية على أي هامش للصحافة أو الإعلام قد بدأت منذ بداية حكم عائلة الأسد وازدادت بشكل فظيع بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011 كون الصحافة المستقلة ستفضح ممارسات وانتهاكات النظام السوري وتدحض زيف ادعاءاته التي كان ينشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية، التي تحكمت فيها الأجهزة الأمنية بشكل مطلق”.

وحول “المواطن الصحفي”، أكّد التقرير أنه “كان عاملاً حاسماً في إعداد التقارير الصحفية بالتعاون والتنسيق مع الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام”، ولهذا السبب تحديداَ “فقد عمد النظام السوري وعبر تكتيك مدروس وواضح لاستهداف الصحفي المحلي، عبر عمليات القنص أو الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب”، كما “حاول ضرب مصداقية المواطن الصحفي السوري عبر تكذيب روايته”.

وأشار التقرير إلى “إصابة ما لا يقل عن 1457 من الكوادر الإعلامية، ما بين إصابة خفيفة ومتوسطة وإعاقة دائمة”، ونوَّه بأن “النظام السوري لا يسمح بأي هامش نقدي ولو كان من أشد الموالين له، ولا يتساهل أبداً مع أي نوع من حرية التعبير والصحافة؛ حيث لاحقَ النظام السوري إعلاميين موالين له خدموا روايته ودافعوا عنه طوال سنوات”، حيث “قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم عند أبسط نقد أو اعتراض”.

ووفقاً للتقرير فقد “قام تنظيم (داعش) بنسخ ممارسات النظام السوري في العديد من أنماط الانتهاكات ضد مواطنين صحفيين، كما ضيّقت عليهم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في مناطق سيطرتها، وقتلت كل من شعرت بأنه يشكل تهديداً لفكرها ونهجها المتطرف”، وأشار أيضاً إلى أن “مناطق سيطرة المعارضة المسلحة لم تتمتع بنماذج جيدة لحرية الصحافة، ومورست بحقهم سياسة التضييق والابتزاز والتخويف والاعتقال والتعذيب”.

كذلك أكّد التقرير أن “قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) قامت بقمع واسع لحرية الصحافة لأي توجه يعارض سياستها، ونفَّذت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب بحق مواطنين صحفيين”.

وأوردَ التقرير حصيلة الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية في سورية منذ آذار/مارس 2011 وحتى اليوم، والتي “بلغت مقتل 695 من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، قتل النظام السوري منهم546 ، في حين قتلت القوات الروسية 20، وقتل تنظيم (داعش) 64، وهيئة تحرير الشام 7، وفصائل المعارضة 25، وقوات سوريا الديمقراطية 4، وقوات التحالف الدولي واحداً”.

وقد “تم اعتقال 1136 من الكوادر الإعلامية، لا يزال 421 منهم على الأقل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم 4 صحفيين أجانب بمعتقلات النظام و8 صحفيين أجانب بمراكز احتجاز تنظيم (داعش)”.