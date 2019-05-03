تقرير إيطالي: 59٪ من المواطنين يؤيدون إغلاق الموانئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشف تقرير إيطالي عن أن 59٪ من الشعب يؤيد سياسة إغلاق الموانئ التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لمواجهة أزمة الهجرة، بينما يرى 41٪ أنها غير مقبولة.

وأظهر التقرير الذي أعده معهد الشؤون الدولية (Iai) بالتعاون مع مختبر التحليل السياسي والاجتماعي (Laps) في جامعة سيينا، أن “النسبة المئوية المذكورة، تكشف حتماً عن اختلافات عميقة حول الموضوع اعتمادًا على نوايا التصويت”، فـ”85٪ من ناخبي يسار الوسط يرفضون هذا الإجراء، أمام 92٪ من ناخبي حزب الرابطة الذين يؤيدونه”، وكذا الحال مع “67٪ من ناخبين حركة خمس نجوم و73٪ من ناخبين يمين الوسط”.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها المنظمات الدولية ضد إيطاليا لإدارة عمليات الإنقاذ في البحر “أبدى 37٪ قناعتهم بأنهم يدفعون الحكومة نحو حلول أفضل، 36٪ يجب أخذ الأمر بالاعتبار في حالة عدم تعارضه مع المصالح الوطنية فقط”، بينما “بالنسبة للـ27٪ المتبقين أنه مجرد تدخل غير مقبول”. ورأت “89٪ من العينة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تشجيع توزيع عادل لطالبي اللجوء على دوله الأعضاء وفرضها على الدول المتمردة”.

ومن ناحية مسألة وجود أو عدم وجود صلة واضحة بين الهجرة السرية وانتشار الإرهاب في أوروبا (ارتباط تم الاعتراف به عام 2017 بنسبة 55٪)، فقد انخفض من يعتبر هاتين الظاهرتين مرتبطتين بمقدار 10 نقاط مئوية”، أما من “التزم الحياد، فقد ارتفع من 26 إلى 28٪”، وكذلك “الذين يخالفون فرضية ربط الظاهريتين ارتفعوا من 22 إلى 26٪”.