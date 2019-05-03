فيستاغر تدافع عن حق المرأة  في تولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكدت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر، أن الوقت قد حان لتولي امرأة رئاسة المفوضية الأوروبية.

وكانت فيستاغر تتحدث في مقابلة أجرتها معها وكالة (أ. ف. ب.) الفرنسية اليوم وتم تداولها من قبل وسائل اعلام أوروبية، مشيرة إلى أن رؤساء المفوضية الأوروبية منذ تاريخ تأسيسها 1958 كانوا دائماً من الرجال.

وكانت المجموعة الليبرالية قد أعلنت عن ترشيح فيستاغر (الدانمرك) لمنصب رئاسة المفوضية للفترة ما بين 2019-2024.

ودعت فيستاغر إلى مساواة كاملة بين عدد النساء والرجال في المفوضية الأوروبية القادمة.

ومن بين 28 مفوضاً يمثلون عدد الدول الأعضاء في الاتحاد، توجد 9 نساء فقط مقابل 19 رجلاً يشكلون طاقم المفوضية الحالية التي يرأسها جان كلود يونكر (لوكسمبورغ).

ويتم اختيار رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي وفقاً لنتائج الانتخابات التشريعية الأوروبية المقررة 26 أيار/مايو الجاري، بعد أن رشحت كل مجموعة برلمانية شخصاً عنها لتولي هذا المنصب.

أما رئيس الاتحاد، ويتولى المنصب حالياً البولوني دونالد توسك، فتتم تسميته بالتوافق بين رؤساء الدول الأعضاء.