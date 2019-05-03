موافيرو: لا زيادة في تدفقات الهجرة من ليبيا الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي إن تدفقات الهجرة من ليبيا لم تشهد زيادة حتى الآن.

وفي جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، عن الوضع في ليبيا، أضاف الوزير ميلانيزي أن “في الوقت الراهن لا توجد زيادات معينة في تحركات تدفقات الهجرة”، المغادرة من ليبيا، مؤكدًا أن إيطاليا لا تزال “متيقظة للغاية” من هذه الناحية.

ووفقًا لموافيرو، فإن “الوقت الحالي لا يشهد حركات طارئة فحسب”، للهجرة “بل حركات غير طبيعية أو غير نمطية أيضًا، لكن “السياق الراهن يمكن احتوائه”.

في سياق آخر، أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن، “الحوار الشامل ونهج الشمولية (للأطراف المتنازعة في ليبيا) لا يعني أن يكون المرء غامضاً ومتقلباً”. واختتم بالقول “لا يمكن أن يكون هناك تساوياً في المسافات في ظل الاعتراف بحكومة شرعية بشكل واضح”، عندئذ “يتم لعب دور وساطة لإعادة الأطراف المختلفة إلى طاولة الحوار”.