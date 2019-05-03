إصابة ضابط ومجندة اسرائيليين و50 فلسطينيا على حدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غزة – القدس – أصيب ضابط ومجندة اسرائيليين بجروح متوسطة و50 فلسطينيا بجروح في مواجهات على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن ضابط أصيب بجروح متوسطة ومجندة بجروح طفيفة باطلاق نار من فلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وأضاف إن طائرات إسرائيلية اغارت على موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على اطلاق النار.

من جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 50 فلسطينيا اصيبوا بجروح متفرقة برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة.

وأضافت أن 10 من المصابين اطفال و2 اناث إضافة إلى اصابة 3 مسعفين وصحفية شرق قطاع غزة.

وشهدت المنطقة الحدودية مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.