البابا: اعتدنا تناول خبز المعلومات الخاطئة القاسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ ندد البابا فرنسيس بحقيقة “أننا اعتدنا على تناول خبز المعلومات الخاطئة القاسي، وانتهى بنا الأمر لنكون سجناء تشويه السمعة وتصنيف الناس والغِيبة”.

وفي عظته خلال القداس الذي ترأسه في ساحة مقدونيا بعاصمتها سكوبي، الثلاثاء، أضاف البابا “لقد خلنا بأنَّ التطابق سيشبع عطشنا وانتهى بنا الأمر بشرب اللامبالاة وعدم الاكتراث، وسعينا الى النتائج السريعة والأكيدة، لنجد أنفسنا مُثقلين بنفاذ الصبر والخوف، سجناء عالم افتراضي وفقدنا طعم الواقع ونكهته”.

وتابع البابا “لنقل بقوّة وبدون خوف: نحن جائعون يا رب لخبز كلمتك القادرة على فتح انغلاقنا وعزلتنا، لأخوّة لا تفيض موائدنا فيها باللامبالاة وتشويه السمعة وإلحاق العار، ولا تحتل المكانة الأولى في بيوتنا”.

وأردف “نحن جائعون يا رب للقاءات تكون فيها كلمتك قادرة على رفع الرجاء وإيقاظ الحنان وتوعية القلب، فتفتح دروب التحوّل والندامة. نحن جائعون يا رب لنختبر انتشار رحمتك القادرة على كسر النماذج ومقاسمة شفقة الآب تجاه كلِّ شخص، ولاسيما المهمشين، المنسيين والمحتقَرين”، واختتم البابا بالقول “فلنقُل ذلك بقوّة وبدون خوف نحن جائعون للخبز يا رب: خبز كلمتك وخبز الأخوّة”.