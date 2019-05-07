كونتي يتحدث عن لقاء قريب مع الجنرال الليبي حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أنه يسعى للقاء الجنرال خليفة حفتر في القريب العاجل، وذلك بعد أن استقبل صباح الثلاثاء بمقر الحكومة في روما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

وقال كونتي، في تصريح للصحفيين على هامش حدث في مطار براتيكا دي ماري العسكري على أبواب العاصمة روما، “تحدثت اليوم مع الرئيس السراج. وأنا على ثقة من أنني سوف ألتقي بصورة مباشرة الجنرال حفتر قريباً”.

وأضاف رئيس الحكومة الايطالية “في كل محادثاتي ما زلت أقول إن الحل لا يمكن أن يمر بالوسائل العسكرية”.

وقال هناك “حالة من الجمود. إن السيناريو حرج ويمكن أن يتطور إلى وضع أكثر حرجاً من لحظة إلى أخرى”.