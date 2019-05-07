السراج يدعو إيطاليا لدور أوروبي لتغيير المواقف المترددة بشأن “العدوان على طرابلس”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-روما- طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الحكومة الايطالية بـ”بذل جهد أكبر” على المستويين الأوروبي والاقليمي لوقف “العدوان” على طرابلس.

وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن السراج إلتقى صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الايطالية روما، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الإيطاليين والوفد الليبي المرافق. وتناولت المحادثات التي عقدت بمقر الحكومة (قصر كيجي) وسط العاصمة، “مستجدات وتداعيات الاعتداء على العاصمة الليبية طرابلس”.

ونوه السراج، خلال الاجتماع، بأنه “لا شك في الحرص الذي تبديه الحكومة الإيطالية لعودة الاستقرار إلى ليبيا”، مطالبا “الأصدقاء الإيطاليين بذل جهد أكبر لما لدي إيطاليا من مكانة وثقل دولي يمكنه أن يحدث تغييرا إيجابيا في المواقف المترددة لدول أوروبية وإقليمية، وبما يعجل في وقف العدوان وعودة القوات المعتدية إلى الأماكن التي انطلقت منها، وتجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء”.

وأشاد السراج في بداية المحادثات بـ”موقف إيطاليا الذي كان واضحا في إدانته للعدوان على طرابلس”، كما نوه بـ”العلاقة الخاصة والمميزة التي تربط ليبيا وإيطاليا، والتي تجسدت في العديد من المواقف”، مثمنا “مساهماتها الإنسانية خلال الحرب التي خاضتها قوات حكومة الوفاق على الإرهاب في سرت وغيرها من المدن، ودعمها لخفر السواحل الليبي ومساهمتها الفعالة في معالجة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية وغير ذلك من تعاون بناء”.

ونقل المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي تجديد رئيس الوزراء كونتي لـ”موقف ايطاليا الداعم لحكومة الوفاق الوطني”، مؤكدا بأنه “لا حل عسكري للأزمة الليبية”، وشدد على “ضرورة العودة الى المسار السياسي و الحوار”.